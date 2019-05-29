Израиль: учителей обяжут получить степень магистра

Учителя дошкольных и высших учебных учреждений должны получить степень магистра в соответствии с рекомендацией комитета Совета по высшему образованию, формулирующей новые руководящие принципы для подготовки учителей в Израиле, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Согласно этому предложению, обучение студентов в педагогических колледжах будет сокращено с четырех до трех лет, после чего студенты перейдут к программе магистратуры, что будет необходимым условием для получения свидетельства о преподавании. По данным Центрального бюро статистики, только треть израильских учителей имеют степени магистра.



Комитет также рекомендует, чтобы процесс приема включал проверку социальных, поведенческих и эмоциональных навыков заявителей, а не только академических достижений. Министерство образования и совет должны совместно разработать инструменты для оценки этих способностей.



Кроме того, комитет рекомендует, чтобы педагогическим колледжам было разрешено не вручать сертификаты об обучении ограниченному числу выпускников, которые оказываются неподходящими для обучения в классе, и вместо этого давать им только академическую степень.



По словам профессора Офры Инбар, который возглавлял комитет вместе с профессором Ривкой Вадмани, в настоящее время, даже если учебное заведение не уверено, что студент подходит для обучения, оно будет стремиться выдать сертификат, поскольку сертификат и степень тесно связаны между собой.



Дополнительные рекомендации касаются учебной программы для учителей. Комитет рекомендует добавить такие предметы, как предотвращение расизма и решение вопросов пола и конфликтов в классе.



Комитет также рекомендует подготовить всех учителей для обучения детей с особыми потребностями, учитывая возрастающую интеграцию детей с особыми потребностями в обычные классы.



Практические занятия станут частью обучения в магистратуре, и количество часов обучения студентов увеличится. Учебные программы в университетах, предназначенные для студентов, которые уже имеют степень бакалавра и которые теперь включают шесть часов занятий в неделю, потребуют девяти часов. Студенты в педагогических колледжах получают как минимум 12 часов опыта в неделю вместо нынешних девяти часов.



Студенты университетов, которые хотят получить сертификат преподавания в рамках своей учебы, смогут делать это со второго года обучения, а не с третьего года, как это принято в настоящее время, для выравнивания периодов обучения в колледжах и университетах.



Основной план подготовки учителей был представлен во вторник на конференции, на которой присутствовали руководители педагогических колледжей и отделов университетского образования. Предложение будет направлено в Комитет Совета по планированию и бюджетированию для одобрения, а затем в Совет. Чиновники колледжа и университета попросили представить свои комментарии.

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