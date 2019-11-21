Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху

21 ноября 2019 23:30 (UTC+04:00)

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит решил предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я сегодня рассказал адвокатам Нетаньяху о моем решении подать против него обвинительное заключение по трем делам", - сказал Мандельблит журналистам.

"Речь идет о "деле 4000". Здесь я решил обвинить премьер-министра в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия... Дальше я говорю о "деле 2000". Здесь я обвиняю премьер-министра в мошенничестве, обмане общественного доверия... По "делу 1000" - Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия", - добавил он.

Мандельблит отметил, что расследование по делам Нетаньяху велось "ответственно и справедливо". "Только после того, как я убедился, что здесь есть серьезная доказательная база, я решил обвинить Нетаньяху по трем делам... Мне было сложно принять решение, но я верю, что я принял справедливое, правильное решение. Все, что я делал по отношению к этим решениям, я делал ради народа Израиля и государства Израиль", - сказал он.

Впервые в истории Израиля обвинения предъявлены действующему премьер-министру. Экс-премьер Эхуд Олмерт, в отношении которого также велись расследования, подал в отставку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства
Израиль 02:23
В Палестине призвали лишить еврейских поселенцев двойного гражданства
Израиль 01:37
Лидер оппозиции Израиля сообщил президенту, что не смог сформировать правительство
Израиль 00:47
Новый посол Израиля в ближайшие дни прибудет в Азербайджан
Политика 20 ноября 15:13
Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии
Израиль 20 ноября 10:37
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Израиль 20 ноября 07:16
Лента новостей
Более 130 тыс. человек участвуют в общенациональной забастовке в Колумбии
Другие страны 23:50
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан придает исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией
Политика 23:24
Президент Ильхам Алиев: Нас иногда пытаются обвинять те, кто грубым образом нарушают права человека и жестоко разгоняют мирных демонстрантов
Политика 22:56
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
США 22:48
Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме
США 22:17
В результате обстрела Алеппо погибло пять человек
Арабские страны 21:56
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои публикации
В мире 21:34
Партия Моралеса представит нового кандидата на пост президента Боливии
Другие страны 21:21
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе "Лужники" (ФОТО)
Политика 21:19