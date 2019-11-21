Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит решил предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я сегодня рассказал адвокатам Нетаньяху о моем решении подать против него обвинительное заключение по трем делам", - сказал Мандельблит журналистам.

"Речь идет о "деле 4000". Здесь я решил обвинить премьер-министра в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия... Дальше я говорю о "деле 2000". Здесь я обвиняю премьер-министра в мошенничестве, обмане общественного доверия... По "делу 1000" - Нетаньяху обвиняется в мошенничестве и обмане общественного доверия", - добавил он.

Мандельблит отметил, что расследование по делам Нетаньяху велось "ответственно и справедливо". "Только после того, как я убедился, что здесь есть серьезная доказательная база, я решил обвинить Нетаньяху по трем делам... Мне было сложно принять решение, но я верю, что я принял справедливое, правильное решение. Все, что я делал по отношению к этим решениям, я делал ради народа Израиля и государства Израиль", - сказал он.

Впервые в истории Израиля обвинения предъявлены действующему премьер-министру. Экс-премьер Эхуд Олмерт, в отношении которого также велись расследования, подал в отставку.

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