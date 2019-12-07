Нетаньяху не передавал Помпео планов Израиля по аннексии Западного берега

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Лиссабоне не передавал никаких планов аннексии территорий Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил в пятницу журналистам помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой встрече Соединенным Штатам Израилем не было представлено никаких планов по аннексии какой-либо части Западного берега реки Иордан", - сказал Шенкер.

Он напомнил позицию Вашингтона по данному вопросу, согласно которой "решение о дальнейшей судьбе территорий должно быть принято" сторонами палестино-израильского конфликта.

Ранее Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить на встрече с Помпео в Лиссабоне иранскую угрозу, планы аннексии Иорданской долины и договор о совместной обороне с Соединенными Штатами.

Планы по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан в районе Иорданской долины Нетаньяху обсудил с Трампом по телефону 1 декабря. 2 декабря премьер сообщил на еженедельном заседании израильского правительства, что речь шла об "исторических возможностях на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля".

Помпео объявил 18 ноября, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях, Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

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