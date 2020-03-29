В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 3865
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в субботу до 3865, увеличившись за сутки на 405. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, состояние 66 человек оценивается как тяжелое, 89 человек выздоровели. Количество умерших пациентов с этим диагнозом в Израиле достигло 12 и с 27 марта не менялось. Первый случай заражения новым коронавирусом на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта министерство здравоохранения проинформировало о первой смерти пациента с этим диагнозом.
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