Помпео назвал соглашение между ОАЭ и Израилем важнейшим за 25 лет шагом к миру в регионе

Заключенное Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем соглашение о нормализации отношений является наиболее важным за последние десятилетия шагом на пути к установлению мира на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, прибывший с визитом в ОАЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение [между ОАЭ с Израилем] - это наиболее важный шаг по направлению к миру на Ближнем Востоке, предпринятый за последние 25 лет", - написал госсекретарь в своем Twitter. Он также отметил, что рад приезду в ОАЭ и возможности поздравить эмиратский народ с заключением этого исторического договора.

Помпео прибыл в ОАЭ в рамках своего регионального турне. В понедельник он посетил Израиль, где встречался с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази. Затем госсекретарь посетил Судан и Бахрейн.