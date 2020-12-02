Израиль надеется подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС в начале 2021 года
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви выразил надежду, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС будет подписано в начале 2021 года.
"Я надеюсь, что где-то в начале следующего года мы сможем его подписать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Посол отметил, что стороны планировали подписать документ до конца 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса последняя очная встреча по этой тематике прошла в марте.
Затем проводились дискуссии в онлайн-режиме, однако, подчеркнул дипломат, обсуждение таких вопросов требует очного присутствия. "А иначе что-то теряется", - пояснил он.
До конца года в Азербайджане завершится разработка проекта строительства завода по производству стройматериалов
Лента новостей
До конца года в Азербайджане завершится разработка проекта строительства завода по производству стройматериалов
Оперативная реакция ученых UNEC на обращение Президента: подсчитано количество уничтоженной военной техники Армении
Пять лет FAO в Азербайджане: перспективы развития отношений, будущего программ Организации в стране и регионе
Названы детали второго пакета мер поддержки, принятых в Казахстане в условиях экономического кризиса
Как выглядит победа Азербайджана над Арменией? Показывают представители России, Грузии, Ирана, Украины (ВИДЕО, ФОТО)
Ведется работа по последовательному внедрению цифровых технологий в Туркменбашинский НПЗ Туркменистана
Deutsche Energie-Agentur GmbH оказывает поддержку в разработке энергоэффективной реорганизации жилья в Узбекистане
Директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов обратился к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одри Азуле
Baktelecom сдал в пользование в заповеднике «Ичеришехер» оптическую сеть, отвечающую современным стандартам (ФОТО)
Экспортные операции Азербайджана посредством системы "единое окно" за год увеличились более чем на четверть
Cоглашение по Карабаху будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе – Президент Казахстана
Началось строительство сербско-венгерского трубопровода для подключения к «Южному газовому коридору»
В Азербайджане необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина - Адиль Аллахвердиев
Узбекистан и Германия продолжают совместную работу по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС
На площадке Baku Network обсудили нынешнюю ситуацию на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)
События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Кыргызстане осложнили обстановку на пространстве ОДКБ - Путин