Армия Израиля нанесла удары по целям в Сирии в ответ на запуск ракеты
Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Сирии в ответ на запущенную ранее оттуда ракету, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Ракета класса "земля-воздух" была выпущена из Сирии в район южного израильского Негева. В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по дополнительным батареям класса "земля-воздух" в Сирии", - сообщила армия Израиля в своем твиттере.
Ранее местные СМИ сообщили, что сирены тревоги прозвучали ночью в четверг в поселке Абу-Кринат на юге Израиля.
Жители со всей страны, включая центральный Израиль и Иерусалим, рассказали, что слышали "громкие взрывы", которые "сотрясали дома".
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