В Израиле утвердили генплан развития рынка электроэнергии до 2050 года

Национальная комиссия Израиля по планированию и застройке утвердила генеральный план развития рынка электроэнергии на 2030-2050 годы (ТАМА-41), который является составной частью единого градостроительного плана ТАМА-1, утвержденного в начале 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В рамках первого в истории страны генерального плана рынка электроэнергии предусмотрено сохранение территорий под строительство электростанций различных типов, определены условия установки фотовольтовых элементов в застроенной местности.

Также определены инфраструктурные коридоры для линий электропередач, газопроводов, топливопроводов.

Согласно плану, к 2030 году 30% электричества в Израиле должны вырабатываться экологичными электростанциями, 70% - газовыми электростанциями.