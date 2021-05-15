Более 2,8 тыс. ракет выпущено по Израилю из Газы с начала обстрелов

Радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тыс. ракет, более 400 из которых упали на территории анклава. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в субботу во время онлайн-брифинга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С начала обстрелов по Израилю выпущено более 2 800 ракет. 430 из них упали на территории Газы, причинили там ущерб и привели к жертвам и пострадавшим. Армия в свою очередь поразила 672 военные цели в секторе", - сказал он.

"В результате наших ударов по Газе были поражены заводы по производству ракет, склады, подземные тоннельные комплексы, которые важны для ХАМАС для атак на Израиль. За это время мы ликвидировали 75 врагов из числа оперативников радикалов, которые непосредственно вовлечены в атаки на нас", - сообщил Конрикус. По его словам, озвученная цифра - это "пока что результат очень скромных подсчетов и продолжающегося изучения разведданных".

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что система ПРО "Железный купол" отражает более 90% ракет из Газы. "Несмотря на это, к сожалению, в Израиле погибли 10 человек на данный момент. Восемь из них - непосредственно в результате попадания ракет".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.