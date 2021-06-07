Коронавирус в Израиле: Зараженных менее 200

Около полудня в понедельник, 7 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839577 (+11 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 195 (-35) человек.

6418 (0) заболевших COVID-19 умерли.

832964 (+46) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 17996 тестов.

66 (-6) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 37 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 25 из них в критическом состоянии, 24 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,99. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".