Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 30 заразившихся

В пятницу, 18 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839765 (+30 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 237 (-5) человек.

6427 заболевших COVID-19 умерли (за последние сутки число умерших сократилось на одного; причину минздрав не объясняет).

833101 (+36) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 18784 тестов.

48 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 23 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 18 из них в критическом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,17. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".