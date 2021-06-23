Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Банк Израиля сообщает, что в среду, 23 июня, валютные торги завершились снижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара опустился на 0,123% и составил 3,257 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,253% и составил 3,888 шекеля за €1.
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