Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в среду, 23 июня, валютные торги завершились снижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара опустился на 0,123% и составил 3,257 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,253% и составил 3,888 шекеля за €1.