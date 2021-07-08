Премьер Израиля посетил штаб Общей службы безопасности

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет впервые после вступления в должность главы правительства посетил штаб Общей службы безопасности (ШАБАК), передает Trend со ссылкой на Newsru.

Премьер-министр провел совещание с главой ШАБАКа Надавом Аргаманом, который сделал доклад о разнообразных операциях службы на участках, входящих в сферу ее ответственности.

Премьер-министр поблагодарил сотрудников службы за огромный вклад, который они вносят в обеспечение безопасности Государства Израиль, проводя серию различных секретных и открытых операций с использованием разнообразных средств. Глава правительства поздравил службу с успешным предотвращением и расследованием недавних террористических атак.