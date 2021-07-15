В Израиле решение о сокращении времени срока карантина до 7 дней вступило в силу

Вечером 14 июля генеральный директор министерства здравоохранения Израиля подписал указ, позволяющий сократить время нахождения на карантине. Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что указ вступит в силу 15 июля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В пояснениях к указу говорится, что время нахождения в карантине можно сократить до семи дней при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус, один из которых делается вскоре после начала режима самоизоляции, и второй тест - не ранее, чем через 24 после первого теста. После получения второго отрицательного результата можно прекратить соблюдение карантина.

Пресс-служба поясняет, что нет необходимости ждать СМС-сообщение от минздрава, чтобы выйти из карантина.

При этом в министерстве здравоохранения напоминают, что без тестов на коронавирус продолжительность карантина составляет 14 дней после контакта с носителем вируса или после прибытия в Израиль из-за границы.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что этот указ также действует "ретроактивно". Начавшие соблюдать режим самоизоляции до его подписания, могут воспользоваться им сейчас для того, чтобы сделать вторую проверку и выйти из карантина.