Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро понизился
Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 23 июля, валютные торги завершились сохранением неизменным курса доллара и понижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара составил 3,271 шекеля за $1. Курс евро понизился на 0,109% и составил 3,853 шекеля за €1.
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