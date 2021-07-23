Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 23 июля, валютные торги завершились сохранением неизменным курса доллара и понижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара составил 3,271 шекеля за $1. Курс евро понизился на 0,109% и составил 3,853 шекеля за €1.