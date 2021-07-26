Коронавирус в Израиле: Более 11,6 тыс. зараженных, свыше 100 из них в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 26 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 861516 зараженных (+1641 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 26 и 25 июля; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 1398 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 11606 (+216) человек.

6461 (+2) заболевших COVID-19 умерли.

843449 (+1423) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 76943 тестов. В 2,08% случаев выявлялся коронавирус.

201 заболевших в больницах, 25 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 101 пациента оценивается врачами как тяжелое, 25 из них в критическом состоянии, 20 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,35.

Ни один город (с населением более 30 тысяч человек) не имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Кирьят-Малахи, Бат-Ям, Нагария, Нетивот, Хадера, Пардес Хана, Холон, Рамат-Ган, Кирьят-Бялик, Эйлат, Кирьят-Гат, Нетания, Нес Циона, Реховот, Ор Йегуда, Явне, Тель-Авив-Яффо, Лод, Акко, Рамат а-Шарон, Ришон ле-Цион. "Желтые" города: Ашкелон, Беэр-Шева, Од а-Шарон, Герцлия, Петах-Тиква, Беэр-Яаков, Сдерот, Кирьят-Ям, Бней-Брак, Модиин, Афула, Рамле, Тверия, Гиватаим, Ашдод, Кирьят-Оно, Хайфа, Кфар-Саба, Рош а-Айн, Йехуд, Нацерет, Ариэль, Кармиэль.

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о четвертой "волне" эпидемии, число тяжелобольных растет медленно. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. 33% зараженных – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И менее 7% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.