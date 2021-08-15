В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары
Лесной пожар начался в воскресенье в лесистой местности к западу от Иерусалима. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает государственное израильское радио Kan.
По данным радиостанции, жители шести небольших поселков в этом районе, в предгорьях Иерусалима, получили распоряжения об эвакуации. Для борьбы с огнем туда направлены бригады пожарных и более 10 самолетов противопожарной службы, указывает Kan.
Близлежащие дороги перекрыты из-за возгорания, на шоссе возникают заторы, отмечает радиостанция.
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