В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары

Лесной пожар начался в воскресенье в лесистой местности к западу от Иерусалима. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, жители шести небольших поселков в этом районе, в предгорьях Иерусалима, получили распоряжения об эвакуации. Для борьбы с огнем туда направлены бригады пожарных и более 10 самолетов противопожарной службы, указывает Kan.

Близлежащие дороги перекрыты из-за возгорания, на шоссе возникают заторы, отмечает радиостанция.