Израиль обратился к нескольким государствам с просьбой об оказании экстренной помощи для тушения пожаров

В ночь на 17 августа десятки расчетов сотрудников службы пожарной охраны Израиля продолжали тушение огня в окрестностях Иерусалима, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно опубликованной информации, по состоянию на утро 17 августа, действия пожарных сконцентрированы в районе поселков Бейт Меир и Каслон, а также в окрестностях больницы "Эйтаним".

Как сообщалось ранее, жители кибуца Цуба, а также поселков Эйн Накуба и Эйн Рафа получили разрешение вернуться в свои дома, однако жители Гиват а-Яарим такого разрешения не получили, и продолжается подготовка к эвакуации жителей поселка Эвен Сапир.

Движение по шоссе №395 между Эштаолем и Цубой по-прежнему блокировано в обоих направлениях. Также закрыто для движения в обоих направлениях шоссе между Мевасерет Цион и Сатаф.

Рано утром во вторник вновь были подняты в воздух самолеты службы пожарной охраны.

Накануне правительство Израиля обратилось к нескольким государствам с просьбой об оказании экстренной помощи при тушении пожаров. Как сообщает "Кан Бет", ожидается прибытие пожарных самолетов и вертолетов из Греции, с Кипра, из Иордании. Турция также направит самолет для помощи израильским пожарным.

В службе пожарной охраны отмечают, что в последние часы заметно снизилась скорость ветра и вырос уровень влажности, что помогает борьбе с огнем.

В то же время, глава службы пожарной охраны Дади Симхи заявил, что для тушения пожаров потребуются еще несколько дней. Объявлена всеобщая мобилизация сотрудников службы пожарной охраны всех округов Израиля.

Силы полиции также приведены в состояние повышенной готовности.