Израиль нанес удары по целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа рано утром в понедельник в ответ на ракетный обстрел в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Террористы в Газе обстреливали Израиль ракетами три ночи подряд, подвергая опасности жизни людей в Газе и Израиле. В ответ мы нанесли удар по четырем соединениям ХАМАСа, используемым для военной подготовки, оружейной мастерской и входу в подземный террористический туннель", - сообщили израильские военные в своем твиттере.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что в приграничных с Газой израильских общинах Киссуфим и Эйн-Хашлоша сработали сирены ракетной тревоги. Отмечалось, что одна ракета, выпущенная в сторону Израиля, перехвачена системой ПВО "Железный купол".