Глава МИД Израиля сообщил, что проведет в США переговоры с Блинкеном и Харрис

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что встретится в Вашингтоне в ходе начинающегося во вторник трехдневного визита в США с американским вице-президентом Камалой Харрис, госсекретарем Энтони Блинкеном, а также помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства еврейского государства, сделанное им перед вылетом в столицу США, распространила во вторник пресс-служба израильского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я отбываю с дипломатическим визитом в Вашингтон, где встречусь с вице-президентом Харрис, госсекретарем Блинкеном, помощником президента по нацбезопасности Салливаном и лидерами обеих партий в Конгрессе", - заявил Лапид.

В пресс-службе МИД Израиля указали, что "во вторник Лапид встретится с Салливаном, затем запланирована встреча со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и руководством Демократической и Республиканской партий в Конгрессе". "В тот же день министра иностранных дел Израиля примет вице-президент США Камала Харрис", - говорится в заявлении.

13 октября Лапид встретится со своим американским коллегой, а также с находящимся с визитом в Вашингтоне министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Кроме того, запланировано участие Лапида в трехсторонней встрече министров иностранных дел США, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

14 октября глава израильского внешнеполитического ведомства встретится с руководством произраильского лобби США, после чего вернется в Израиль, сообщили в пресс-службе.