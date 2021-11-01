Коронавирус в Израиле: Менее 8000 зараженных, около 300 в больницах

Утром в понедельник, 1 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Продолжается спад четвертой волны эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1327720 зараженных (+414 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 1 ноября и 31 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 472 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 7823 человек (-703 за сутки).

8100 (+15 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1311797 человек выздоровели (+1102 за сутки).

За последние сутки проведены 74285 тестов. В 0,68% случаев выявлялся коронавирус.

299 заболевших в больницах (-19 за сутки), 60 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 219 (-4 за сутки; примерно 2,8% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 148 (0) из них в критическом состоянии, 130 (-3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,72.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 57% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 61/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 11/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 76, привитых давно (более полугода) – 11, полностью привитых – 25. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.