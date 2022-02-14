В Дубае начался третий раунд переговоров о свободной торговле между Израилем и ОАЭ

В понедельник, 14 февраля, в Дубае начался третий раунд переговоров между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о свободной торговле, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Для ведения переговоров в Дубай прибыл генеральный директор министерства промышленности и торговли Израиля Рон Малка.

Официальные переговоры между Израилем и ОАЭ о свободной торговле стартовали 15 ноября 2021 года.

Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией, Панамой и Украиной. Подписано, но еще не ратифицировано соглашение с Южной Кореей. Ведутся переговоры о расширении соглашения с Украиной и его распространения на сектор услуг, а также переговоры о расширении соглашения с Великобританией. Также ведутся переговоры о свободной торговле с ОАЭ, ЕАЭС , Китаем, Чили, Грузией. В 2021 году власти Индии и Вьетнама сообщили о намерении завершить переговоры и подписать соглашение с Израилем в 2022 году, а власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Рассматривается возможность подписания договора о свободной торговле с Бахрейном.