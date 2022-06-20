В Израиле впервые с апреля за сутки выявили более 10 тыс. случаев ковида

Свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Израиле за минувшие сутки. Об этом сообщил в понедельник Минздрав еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, в воскресенье в стране было сделано 26 192 ПЦР-теста, положительный результат выявлен у 10 202 человек.

В последний раз более 10 тысяч новых случаев заболевания за сутки в Израиле фиксировали 4 апреля, с тех пор распространение инфекции неуклонно шло на спад, свидетельствует статистика Минздрава.