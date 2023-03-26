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Сотни тысяч израильтян вышли на митинги против судебной реформы

Израиль Материалы 26 марта 2023 14:02 (UTC +04:00)
Сотни тысяч израильтян вышли на митинги против судебной реформы

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Сотни тысяч израильтян во многих городах страны приняли участие в общенациональной демонстрации, призванной выразить протест против проведения правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, пишет газета Times of Israel в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Порядка 200 тыс. человек вышли на акцию в Тель-Авиве, а также десятки тысяч человек в таких городах, как Иерусалим, Хайфа и Беэр-Шева. Организаторы протестов заявили, что в общей сложности на митинги пришли более 630 тыс. человек, однако, отмечает газета, эти цифры невозможно проверить независимо.

В ходе акций задержали несколько десятков человек за хулиганство. Для разгона демонстрантов с улиц полиция к ночи воскресенья применила водометы.

Акции протеста в Израиле идут уже 12 недель подряд. Ожидается, что на следующей неделе демонстрации продолжатся.

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