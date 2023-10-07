ХАМАС объявил войну Израилю - министр

БАКУ /Trend/ - ХАМАС объявил войну Израилю.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Trend.

Министр отметил, что в ответ на начавшиеся сегодня широкомасштабные ракетные удары по израильской территории из сектора Газа вооруженные силы его страны начали боевые действия.

Израиль объявил о начале антитеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа.

Президент Израиля Ицхаг Герцог, комментируя произошедшее в своем аккаунте в социальной сети "X" отметил, что его страна переживает трудные времена. Глава Израиля выразил полную поддержку своему народу и армии.

"Я поддерживаю израильскую армию, ее командиров, военнослужащих и все службы безопасности", - отметил он.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.