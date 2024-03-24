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Израильская армия нанесла новые удары по южному Ливану

Израиль Материалы 24 марта 2024 21:38 (UTC +04:00)
Израильская армия нанесла новые удары по южному Ливану

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильские военные нанесли новые удары по ливанской территории в ответ на обстрелы северной части страны, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Trend.

Согласно информации, в течение дня было зафиксировано по меньшей мере три выстрела противотанковых ракет в сторону населенных пунктов Штула и Рехес-Рамим на севере Израиля.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам ракетных запусков, а также по дополнительным районам в Ливане с целью устранения угрозы", - сообщили в пресс-службе.

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