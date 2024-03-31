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В ходе акции протеста в Тель-Авиве арестованы 16 человек

Израиль Материалы 31 марта 2024 06:31 (UTC +04:00)
В ходе акции протеста в Тель-Авиве арестованы 16 человек

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильская полиция арестовала 16 демонстрантов, нарушивших общественный порядок во время антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве, сообщают местные СМИ, передает Trend.

Согласно информации, сотрудники полиции оштрафовали участников за воспрепятствование движению транспорта в городе.

В пресс-службе полиции сообщили, что во время акции протеста в Тель-Авиве "вспыхнули беспорядки, и их участники начали перекрывать движение в обоих направлениях на шоссе Аялон [к востоку от города]". Сообщается, что для разгона беспорядков полиция применила спецсредства, после чего "шоссе Аялон было открыто для движения".

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