Парламент Индии выбирает вице-президента

5 августа 2017 09:53 (UTC+04:00)

Голосование на выборах нового вице-президента Индии стартовало в парламенте страны в Нью-Дели, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Вице-президент Индии избирается депутатами обеих палат парламента. Голосование стартовало около 10.30 местного времени. Одним из первых свой голос отдал премьер-министр Нарендра Моди.

Согласно конституции, вице-президент "по должности" является председателем верхней палаты парламента (Раджья Сабха). Однако в то же время вице-президент является вторым лицом государства и в случае отсутствия, смерти или болезни президента исполняет его обязанности. Срок нынешнего вице-президента Мохаммада Хамида Ансари завершается 10 августа.

За пост борются два кандидата — экс-губернатор Западной Бенгалии, внук Махатмы Ганди Гопалкришна Ганди, выдвинутый коалицией "Объединенный прогрессивный альянс" главной оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, и министр информации и городского развития правительства Нарендры Моди, видный деятель "Бхаратия Джаната Парти" Венкая Найду как кандидат правящей коалиции.

Поскольку БДП с союзниками контролируют большинство в нижней палате парламента (340 из 545), а в верхней палате контролируют 86 мест, хотя и не имея при этом большинства (всего 245 мест), Найду имеет существенное преимущество перед соперником, поскольку для победы ему достаточно набрать 50% плюс один голос (396 из 790).

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику
Энергетика 08:16
Внук Махатмы Ганди поборется за пост вице-президента Индии
Другие страны 03:55
Южная Азия может стать непригодной для жизни человека к 2100 г
Другие страны 3 августа 19:20
На востоке Индии 14 человек погибли от ударов молний
Другие страны 31 июля 11:10
В Индии жертвами наводнения стали около 600 человек с начала года
В мире 28 июля 11:48
Число погибших при обрушении дома в Мумбаи возросло до 17 человек
Другие страны 26 июля 07:57
Новый президент Индии официально вступил в должность
В мире 25 июля 11:35
Президентом Индии стал Рам Натх Ковинд
Другие страны 20 июля 15:41
В Индии стартовало голосование на выборах нового президента
Другие страны 17 июля 09:02
Число погибших при ДТП с автобусом в Индии увеличилось до 16
Другие страны 16 июля 16:55
В Индии число погибших от наводнений превысило 80 человек
В мире 14 июля 15:31
Кыргызстан и Индия обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
Кыргызстан 14 июля 15:02
Индия предлагает Азербайджану сотрудничество в сферах инвестиций, торговли и транспорта
Бизнес 12 июля 17:55
В Индии число погибших от ударов молний увеличилось до 26
Другие страны 10 июля 11:05
В Индии потерпел крушение военный самолет
В мире 6 июля 11:36
Индийский вопрос, или Откуда у Еревана деньги на сотрудничество с Нью-Дели в военной сфере?
Нагорно-карабахский конфликт 30 июня 12:11
В Индии на канатной дороге упала кабина, семеро погибли
Другие страны 25 июня 17:02
Индийскую деревню переименовали в честь Трампа
США 24 июня 01:46