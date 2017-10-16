Египетские военные уничтожили более двадцати боевиков на севере Синая

16 октября 2017 05:28 (UTC+04:00)

Египетские военные уничтожили 24 боевика при отражении атаки на контрольно-пропускные пункты на севере Синайского полуострова, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Вооруженных сил Египта.

При этом силовики потеряли шесть человек убитыми.

Ранее сообщалось, что террористы атаковали два контрольно-пропускных пункта египетских сил безопасности на севере Синайского полуострова. Нападения произошли в районе населённого пункта Карад аль-Кавадис.

Силы безопасности продолжают операцию по преследованию боевиков.

Нападение произошло на следующий день после того, как египетские вооруженные силы объявили об уничтожении двух смертников, готовивших атаку на военный объект на севере Синая.

Кроме того, в минувшую пятницу по меньшей мере шесть египетских военных погибли и еще несколько пострадали в результате нападения боевиков в районе города эль-Ариш.

Azernews Newspaper
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