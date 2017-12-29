Не менее 14 человек погибли при пожаре в офисном здании в Мумбаи

29 декабря 2017 04:20 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек погибли и около десяти получили ранения в результате пожара в одном из зданий в центре индийского Мумбаи, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Пожар в комплексе Kamala Mills, где расположены офисы и рестораны, начался в пабе London Taxi в ночь на пятницу и быстро распространился по всему зданию. Отмечается, что заведения Kamala Mills пользуются популярностью среди любителей ночных развлечений в мегаполисе.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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