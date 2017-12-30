Земетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

30 декабря 2017 04:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у берегов Папуа - Новой Гвинеи, сообщает в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 23:55 пятницы по времени UTC. Эпицентр подземных толчков распологался в 74 километрах к востоку от города Кимбе. Очаг залегал на глубине 107 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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