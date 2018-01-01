Ким Чен Ын рассказал о "ядерной кнопке" у него на столе

Лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил, что у него на столе находится "ядерная кнопка". Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР, которое транслировало Центральное телевидение, передает РИА Новости.

По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении "начать войну" с КНДР.

Северокорейский лидер также подчеркнул, что вся территория Соединенных Штатов будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.

Ким Чен Ын объявил также, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил. Он также высоко оценил успехи в развитии ракетной программы и заявил, что страна на данный момент находится в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Кроме того, Ким Чен Ын посетовал и на возросшее давление на КНДР, однако призвал к ускорению производства ядерных боеголовок и баллистических ракет.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году. КНДР осуществила многократные ракетные тесты, а также провела ядерное испытание, что вызвало критику со стороны международного сообщества и усиление санкций.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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