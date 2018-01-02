В Южной Корее приветствовали желание КНДР участвовать в Олимпиаде

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание лидера КНДР Ким Чен Ына направить в феврале на Олимпиаду в Пхенчхане северокорейскую делегацию, выступив во вторник на первом в 2018 году заседании Государственного совета, передает РИА Нововсти.



Накануне Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха на зимней Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.

"Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером", - приводит слова Мун Чжэ Ина агентство Ренхап.

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