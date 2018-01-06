Военный вертолет США совершил экстренную посадку в Японии

Военный вертолет США совершил экстренную посадку на острове Икэи, административно принадлежащем городу Урума в префектуре Окинава, сообщила РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Вертолет приземлился в поле. По данным полиции и пожарных, пострадавших нет. Инцидент произошел в 30 километрах от военной базы Футэмма, которая находится в густонаселенном городе Гинован.

Причины происшествия выясняются.

В декабре прошлого года на школу на Окинаве упал иллюминатор от вертолета СН53Е американских вооруженных сил, дислоцированных на острове, в результате чего один из детей получил порезы. После инцидента полеты этих вертолетов были временно прекращены, но менее чем через неделю вновь были возобновлены.

Вес иллюминатора, который упал на школьный двор на Окинаве, составил 7,7 килограмма. На месте были обнаружены осколки прозрачного пластика, из чего полиция сделала вывод, что упал не фрагмент иллюминатора, а он сам полностью. Командование США в ходе проведенного расследования пришло к выводу, что причиной происшествия был "человеческий фактор", а не технические проблемы с вертолетом. Это и стало причиной возобновления полетов.

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