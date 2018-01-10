В Гондурасе объявили 12-часовую опасность цунами

Власти Гондураса объявили во вторник вечером 12-часовую опасность цунами на части территории страны после мощного землетрясения.

"Опасность цунами объявляется на 12 часов с 22.00 вторника в департаментах Грасиас-а-Диос, Колон, Атлантида и Ислас-де-ла-Баия", — говорится в сообщении постоянной комиссии по рискам центральноамериканской страны, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса, сообщила Геологическая служба США (USGS). По данным платформы SkyAlert, магнитуда составила 7,5. Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC. Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. О жертвах и разрушениях пока данных нет.

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