В Багдаде подорван кортеж главы столичного провинциального совета

Кортеж главы совета провинции Багдад Рияда аль-Адада подорван в субботу в одном из районов на севере столице. Об этом, как передает ТАСС, сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на самого чиновника, который не пострадал в результате атаки, совершенной смертником.

"Террорист-смертник, который подорвал себя на площади Аден, целился в мой кортеж, - цитирует телеканал аль-Адада. - Погиб один из моих телохранителей, трое других ранены".

Как передает новостной портал Al Baghdadia News, всего убиты семь человек - сотрудники силовых структур и случайные прохожие, еще восемь были ранены. По информации издания, совершивший атаку террорист передвигался на заминированном мотоцикле и привел в действие взрывчатку, когда поравнялся с машиной провинциального главы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.