Свыше 30 человек погибли и пострадали при нападении на отель в Кабуле (ОБНОВЛЕНО)

При нападении боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли и пострадали 35 человек, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности, передает РИА Новости.



Точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Второй этаж отеля охвачен пламенем.

Как сообщалось ранее, боевики взяли нескольких человек в заложники. По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Как сообщил телеканалу Tolo представитель афганского МВД, как минимум еще трое боевиков остаются в здании отеля. Службам безопасности удалось вывести оттуда нескольких гостей и сотрудников гостиницы, сейчас они находятся в безопасном месте. Местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов.

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

22:29 (GMT+4) Боевики совершили нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, несколько человек взяты в заложники, есть погибшие, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции Афганистана, передает РИА Новости.



МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания. В данный момент сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Телеканала 1 TV со ссылкой на очевидцев сообщает, что террористы ведут огонь с последних этажей здания. По их словам, нападение совершили три террориста в поясах смертников.

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