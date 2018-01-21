Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти

21 января 2018 19:22 (UTC+04:00)

Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти, но уровень исполнения сделки ОПЕК+ все равно будет хорошим, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи, передает Интерфакс.

"Думаю, что Венесуэла, судя по комментариям министра (министра нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэля Кеведо - ИФ), намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи. Мы видим за последние несколько недель улучшения, думаю ситуация улучшится", - сказал он.

Министр отметил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы - около 2,3 млн б/с, а сейчас страна добывает около 2 млн б/с из-за кризиса в стране.

Аль-Румхи заметил, что даже если Венесуэла увеличит добычу, уровень исполнения сделки упадет, но "будет 100%, этого достаточно".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан незначительно сократил добычу нефти в прошлом году
Энергетика 17 января 16:59
SOCAR на 1,3% сократила добычу нефти в 2017 году
Энергетика 16 января 11:01
Венесуэльская нефтяная компания PDVSA увеличит добычу нефти
Другие страны 16 января 05:38
Узбекистан незначительно увеличил добычу газа
Энергетика 12 января 16:04
Уровень добычи нефти в Казахстане может повыситься в 2018 году - министр
Энергетика 11 января 14:53
В Венесуэле в результате ДТП погибли семь человек
Другие страны 8 января 05:33
США ввели санкции против трех чиновников и бывшего губернатора Венесуэлы
США 5 января 22:11
Азербайджан огласил объемы добычи нефти с крупнейшего блока месторождений
Энергетика 4 января 10:10
Венесуэла пропустила очередной долговой платеж
Экономика 3 января 17:09
Президент Венесуэлы объявил об увеличении минимальной зарплаты на 40% с начала года
Другие страны 1 января 07:11
В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод
Другие страны 30 декабря 2017 00:13
Соглашение ОПЕК не может распространиться на экспорт нефти
Энергетика 27 декабря 2017 18:21
В Венесуэле задержали более 20 человек за грабежи и беспорядки
Другие страны 27 декабря 2017 05:16
Сделка ОПЕК может потерять актуальность уже через год
Энергетика 26 декабря 2017 19:40
SOCAR незначительно сократила добычу нефти
Энергетика 20 декабря 2017 18:09
Глава МИД Венесуэлы совершит визит в Китай
Китай 20 декабря 2017 10:52
Азербайджан добыл более 35 млн тонн нефти
Энергетика 14 декабря 2017 16:48
В Венесуэле заявили, что страна вошла в стадию гиперинфляции
Другие страны 14 декабря 2017 05:12