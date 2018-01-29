При нападении неизвестных на военную академию в Кабуле погибли двое военных (Обновлено)

29 января 2018 08:50 (UTC+04:00)

08:50 (GMT+4) Группа неизвестных в понедельник утром совершила нападение на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана, Кабуле, двое военных погибли, еще 10 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok.

По его сведениям, атаку устроила группа из пяти человек, трое из них ликвидированы, один задержан и еще один ведет бой.

07:11 (GMT+4) Группа боевиков совершила атаку на военную академию в столице Афганистана Кабуле, в настоящий момент идет перестрелка, на территории заведения слышны взрывы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Власти афганской столицы подтвердили телеканалу, что утром в понедельник группа неизвестных напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима.

По данным корреспондента телеканала, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к учебному заведению.

О жертвах, пострадавших и ущербе не сообщается.

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