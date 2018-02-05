В Южной Корее считают, что КНДР пытается похитить ее криптовалютные активы

КНДР пытается с помощью хакеров похитить криптовалютные активы, и ей уже удалось завладеть их частью на несколько десятков миллионов долларов, утверждает южнокорейская разведка в докладе, представленном в понедельник в парламент Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

"В прошлом году (КНДР) направила хакерские электронные послания в криптовалютную биржу и ее сотрудникам, получив секретные пароли. В результате было похищено криптовалюты в эквиваленте на несколько десятков миллионов долларов", — утверждает разведка.

Вместе с тем, она не раскрывает конкретно, какая именно из криптовалютных бирж Южной Кореи подверглась атаке.

"В нынешнем году продолжаются такие попытки, в частности, в хищении криптовалюты. Предполагается, что круг жертв хакеров будет расширен, нужно проявлять бдительность", — советует разведка Южной Кореи.

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