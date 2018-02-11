В Южной Корее из-за снегопада столкнулись почти 30 автомобилей

11 февраля 2018 18:00 (UTC+04:00)

Туристический автобус и 26 легковых автомобилей столкнулись на заснеженной автотрассе в Южной Корее, пострадали 13 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Авария произошла неподалеку от города Вонджу, находящегося примерно в часе езды на автомобиле от столицы зимних Олимпийских игр-2018 Пхёнчхана, примерно в 18.00 по местному времени.

Один пострадавший получил серьезные травмы, остальные — легкие повреждения. Все они были доставлены в больницу.

Полиция считает, что ДТП могло быть вызвано неблагоприятными дорожными условиями, подробности происшествия выясняются. Как отмечает агентство, в районе аварии во второй половине дня шел снегопад, толщина снежного покрова достигла 0,5 сантиметра.

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