Южная Корея и США проведут военные учения после завершения Олимпиады

20 февраля 2018 09:40 (UTC+04:00)

Республика Корея и США проведут совместные военные маневры после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом говорится в докладе министерства национальной обороны, представленном во вторник в парламенте страны, передает ТАСС.

"Союзники проведут командно-штабные учения Key Resolve и маневры Ulchi - Freedom Guardian с тем, чтобы повысить оперативную готовность к обнаружению, перехвату, уничтожению и защите против северокорейской ракетной угрозы", - отмечается в докладе.

В то же время в документе ничего не говорится о сроках проведения регулярных и наиболее масштабных полевых маневров Foal Eagle. В последние годы в них принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.

В ходе учений Ulchi - Freedom Guardian отрабатываются действия по ликвидации ущерба, нанесенного в результате нападения условного противника, а также совместные действия южнокорейских и американских войск в случае вторжения КНДР. Ulchi - Freedom Guardian проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, в них обычно участвуют около 75 тыс. военнослужащих.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые на Юге и в США в свою очередь считают провокациями.

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