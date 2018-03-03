Трамп на год продлил санкции в отношении Венесуэлы

3 марта 2018 01:02 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении Венесуэлы, сообщила пресс-служба Белого дома, пишет РИА Новости.

Решением президента продляется действие подписанных ранее в указов о введении режима чрезвычайного положения и санкций в отношении Венесуэлы. В поступившим в РИА Новости документе говорится, что, "поскольку … ситуация не улучшилась, и продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике США", президент Трамп распорядился продлить действие введенных в марте 2015 года санкций еще на один год.

США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и притеснении политических оппонентов. Вашингтон настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов.

Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

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