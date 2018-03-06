Экс-президент Аргентины предстанет перед судом

6 марта 2018 04:18 (UTC+04:00)

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и высокопоставленные чиновники из ее администрации предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году, сообщается в заявлении правительственного центра правовой информации (CIJ), передает РИА Новости.

Как сообщается в заявлении, федеральный судья Клаудио Бонадио отправляет на рассмотрение суда дело, по которому на слушаниях предстанут Киршнер, экс-глава МИД Эктор Тимерман и другие обвиняемые по этому делу.

"Кристина Киршнер, Эктор Тимерман… должны будут ответить в качестве соучастников, уголовно ответственных за преступления, связанные с укрывательством, отягченном… их статусом публичных должностных лиц", — сообщается в заявлении.

По данным издания Comercio, дата слушания пока не назначена.

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