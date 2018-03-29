Неизвестные совершили нападение на отель в Мали

Группа из пяти неизвестных атаковала в среду вечером отель La Falaise в крупном малийском городе Бандиагара, в результате один человек погиб, двое получили ранения, передает Интерфакс со ссылкой на The Straits Times.
Нападавшие подошли к охраняемому входу в отель пешком и открыли стрельбу. Охрана ответила огнем из стрелкового оружия.
Погибшим оказался охранник отеля, ранения получили два его служащих.
Согласно информации, в результате перестрелки был также убит один из нападавших, остальные скрылись.
В отеле, как сообщают СМИ, регулярно останавливаются иностранные туристы и различные делегации.
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