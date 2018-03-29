ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд

29 марта 2018 23:23 (UTC+04:00)

Ущерб от катастроф, вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил $320 млрд. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с журналистами, передает ТАСС.

"Истина в том, что изменения климата - это самая сложная проблема, с которой сталкивается человечество, и я считаю своей обязанностью напомнить об этом международному сообществу, - подчеркнул он. - В прошлом году экономические потери от катастроф, связанных с изменениями климата, достигли рекордных масштабов - $320 млрд. Выбросы углекислого газа в атмосферу выросли на 1,4% до 32,5 гигатонн, что также является рекордным уровнем. В 2017 году сезон ураганов в Карибском бассейне обернулся самым большим экономическим ущербом, в Южной Азии в результате наводнений пострадал 41 млн человек, в Африке из-за засухи почти 900 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, а в Арктике резко сократилась площадь морских льдов".

"Сколько еще тревожных звонков должно прозвучать, прежде чем человечество обратит серьезное внимание на эту проблему, - задался вопросом генсек ООН. - Мы понимаем, что трудно заниматься проблемами, последствия которых станут очевидными лишь годы или десятилетия спустя, но последствия климатических изменений мы ощущаем уже сейчас".

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, необходимо сократить к 2020 году масштабы выбросов вредных веществ в атмосферу по крайней мере на 25%, а выброс газов, вызывающих "парниковый эффект", необходимо ограничить к 2030 году 42 гигатоннами. "Проблема не в том, что мы не знаем, какие шаги предпринять, - отметил генсек в заключение. - Проблема в том, насколько быстро мы сможем осуществить необходимые меры".

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