В Чили при крушении тренировочного самолета погибли два человека

30 марта 2018 10:08 (UTC+04:00)

Два человека погибли в результате крушения учебного самолета на базе ВВС Чили, расположенной в коммуне Эль-Боске, входящей в состав провинции Сантьяго, сообщили военно-воздушные силы страны, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг.

"Во время учебного полета на военно-воздушной базе Эль-Боске… учебный самолет T-35 Pillan, находящийся в распоряжении авиационной школы ВВС, упал на землю, что привело к гибели экипажа", — говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге Twitter ВВС Чили. Причины случившегося выясняются.

Как отмечается в заявлении, оба погибших являлись инструкторами.

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