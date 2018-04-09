КНДР и Южная Корея продолжат переговоры по подготовке саммита

9 апреля 2018 07:14 (UTC+04:00)

КНДР и Южная Корея проведут на этой неделе еще несколько переговоров по подготовке к межкорейскому саммиту, чтобы обсудить оставшиеся вопросы по организации связи, протокола и освещения в прессе, сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения Пэк Тхэ Хён, пишет РИА Новости.

"Насколько я знаю, осталось немного обсудить еще какие-то вопросы связи, охраны, протокола и прессы", - сказал он. По словам министра, такие контакты состоятся на этой неделе еще "один-два раза".

Саммит корейских государств намечено провести 27 апреля в демилитаризованой зоне в пункте переговоров Пханмунджом, на южной стороне в павильоне "Дом мира". На прошлой неделе представители сторон встретились в Пханмунджоме для обсуждения технических вопросов установления горячей линии связи между лидерами КНДР и Южной Кореи.

На 18 апреля Север и Юг планируют переговоры на высоком правительственном уровне для конкретизации деталей саммита.

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