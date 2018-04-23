Президентом Парагвая стал представитель правящей партии

23 апреля 2018 06:27 (UTC+04:00)

Новым президентом Парагвая становится кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес, сообщил в воскресенье вечером глава верховного избирательного суда страны Хайме Бестар, передает РИА Новости.

"Президентом республики становится господин Марио Абдо Бенитес", - приводит портал ABC заявление Бестара. Он отметил, что эти результаты уже необратимы. После обработки 96,6% бюллетеней, Абдо получает порядка 46,6% голосов.

Абдо - сын секретаря Альфредо Стесснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954–1989 годах. Новый президент вступит в должность в августе 2018 года. В 2015-2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.

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