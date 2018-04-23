Лидер Южной Кореи приветствовал прекращение ядерных испытаний в КНДР

23 апреля 2018 11:10 (UTC+04:00)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал прекращение КНДР ядерных испытаний "важным решением" для полного избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, передает РИА Новости.

"Мера по ядерной заморозке в Северной Корее представляет собой важное решение для полной денуклеаризации на Корейском полуострове", — заявил Мун Чжэ Ин, выступая на совещании своей администрации. Выступление президента распространила его пресс-служба.

Северная Корея на днях объявила, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.

"21 числа Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Заявление о закрытии ядерного полигона в Пхунгери в качестве реальной меры для этого я высоко ценю как чистосердечную меру Северной Кореи в преддверии переговоров Юга и Севера на высшем уровне", — сказал Мун Чжэ Ин.

Кроме того, по его словам, решение КНДР, принятое на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), стало дружественным жестом, повышающим возможность успеха саммитов как Юга и Севера, так и Севера с США.

Как сообщалось ранее, в настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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